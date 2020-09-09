Глава Беларуси Александр Лукашенко может посетить Москву на следующей неделе. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В президентском окружении разговоры о следующей неделе. И все приметы конкретной подготовки», — приводит издание цитату из сообщения telegram-канала «Пул первого».
Ранее сообщалось, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко обсудит торгово-экономические вопросы. В частности, будет обсуждаться реструктуризация госдолга Беларуси перед Россией, передает RT.
Обновлено в 11:26 (мск): Александр Лукашенко приедет в Москву в понедельник, 14 сентября, заявил РИА «Новости» источник.
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