Лукашенко может посетить Москву на следующей неделе. Дата

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., путин владимир, лукашенко александр
Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят торгово-экономические вопросы Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Глава Беларуси Александр Лукашенко может посетить Москву на следующей неделе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В президентском окружении разговоры о следующей неделе. И все приметы конкретной подготовки», — приводит издание цитату из сообщения telegram-канала «Пул первого».

Ранее сообщалось, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко обсудит торгово-экономические вопросы. В частности, будет обсуждаться реструктуризация госдолга Беларуси перед Россией, передает RT.

Обновлено в 11:26 (мск): Александр Лукашенко приедет в Москву в понедельник, 14 сентября, заявил РИА «Новости» источник.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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