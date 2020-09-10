В Госдуме ответили на слова госсекретаря США по делу Навального

Ситуация с Алексеем Навальным является провокацией, считает Сергей Железняк Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Заявления госсекретаря США Майка Помпео об отравлении Алексея Навального говорят о том, что это спланированная провокация. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Сергей Железняк.

«После заявления, в котором Помпео обвиняет наше государство в отравлении Навального, не остается сомнений в том, что инцидент с российским оппозиционером является провокацией», — заявил Железняк РИА «Новости». По мнению парламентария, на Россию навешивается ярлык без предоставления доказательств.

Замалчивание информации о причинах состояния здоровья Навального будут расцениваться РФ как намеренное сокрытие фактов, добавил Железняк. По этой причине Германии стоит предоставить России все данные для расследования инцидента, заключил собеседник агентства.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что существует вероятность того, что к случившемуся с Алексеем Навальным причастны «российские высокопоставленные официальные лица», пишет News.ru . Американский дипломат отметил, что США ждут от Москвы действий по наказанию виновных.