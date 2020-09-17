17 сентября 2020

В Челябинске скоропостижно скончался сотрудник правительства

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на улицах города во время эпидемии коронавируса и режима самоизоляции. Челябинск, скорая помощь
По предварительным данным, причиной смерти Лютова стал сердечный приступ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске, как только что стало известно, на 51-м году жизни скоропостижно скончался спичрайтер областного правительства Вячеслав Лютов. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства региона.

«Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ, — уточнили URA.RU в пресс-службе правительства области. — Это очень печальная новость. Лютов работал в правительстве много лет и пользовался большим уважением коллег».

Других подробностей происшествия в правительстве не обнародуют. О смерти Лютова властям сообщили его родственники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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