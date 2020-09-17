В Челябинске скоропостижно скончался сотрудник правительства

По предварительным данным, причиной смерти Лютова стал сердечный приступ
В Челябинске, как только что стало известно, на 51-м году жизни скоропостижно скончался спичрайтер областного правительства Вячеслав Лютов. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства региона.
«Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ, — уточнили URA.RU в пресс-службе правительства области. — Это очень печальная новость. Лютов работал в правительстве много лет и пользовался большим уважением коллег».
Других подробностей происшествия в правительстве не обнародуют. О смерти Лютова властям сообщили его родственники.
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