Падение 86-летней пассажирки в автобусе в Челябинске вылилось в уголовное дело

В Челябинске возбуждено уголовное дело после падения 86-летней женщины в автобусе. Пострадавшая получила травмы, сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).
«Во время начала движения автобуса на пересечении улиц Чичерина и 250-летия Челябинска произошло падение 86-летней пассажирки, в результате чего последняя получила телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Следователи затребовали из больницы документацию, касающуюся травм пострадавшей. Выполняется комплекс следственных и процессуальных действий.
Инцидент произошел 16 сентября в автобусе «Волгабус», следующего по маршруту № 64. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!