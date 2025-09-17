Падение 86-летней пассажирки в автобусе в Челябинске вылилось в уголовное дело

По факту происшествия возбуждено уголовное дело
По факту происшествия возбуждено уголовное дело

В Челябинске возбуждено уголовное дело после падения 86-летней женщины в автобусе. Пострадавшая получила травмы, сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). 

«Во время начала движения автобуса на пересечении улиц Чичерина и 250-летия Челябинска произошло падение 86-летней пассажирки, в результате чего последняя получила телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Следователи затребовали из больницы документацию, касающуюся травм пострадавшей. Выполняется комплекс следственных и процессуальных действий. 

Инцидент произошел 16 сентября в автобусе «Волгабус», следующего по маршруту № 64. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС. 

