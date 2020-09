Взрослые оголились перед детьми в популярном датском телешоу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Дании в эфире популярного детского шоу Ultra Strips Down юным зрителям показали гениталии обнаженных взрослых людей. Об этом сообщает The New York Times.

«В Дании в отмеченной наградами телевизионной программе под названием Ultra Strips Down детям школьного возраста показали взрослых обнаженных людей», — сообщает агентство. Дети в свою очередь задавали обнаженным вопросы касательно их тел.

Скрин из выпуска передачи nypost.com

Авторы проекта видят в нем образовательные цели. По их словам, в такой подаче заложена пропаганда бодипозитива и борьба со стыдом и физическими недостатками.