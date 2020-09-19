19 сентября 2020

Взрослые показали детям гениталии на ТВ-шоу в Европе. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, детский сад, детство, дети, закрыли глаза
Взрослые оголились перед детьми в популярном датском телешоу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Дании в эфире популярного детского шоу Ultra Strips Down юным зрителям показали гениталии обнаженных взрослых людей. Об этом сообщает The New York Times.

«В Дании в отмеченной наградами телевизионной программе под названием Ultra Strips Down детям школьного возраста показали взрослых обнаженных людей», — сообщает агентство. Дети в свою очередь задавали обнаженным вопросы касательно их тел.

Скрин из выпуска передачи
nypost.com

Авторы проекта видят в нем образовательные цели. По их словам, в такой подаче заложена пропаганда бодипозитива и борьба со стыдом и физическими недостатками.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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