Стала известна реакция Путина на доклад об офшорах Абызова

Михаил Абызов был арестован в 2019 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов не скрывал от государства свое владение офшорными компаниями. Об этом заявил адвокат Абызова Юлий Тай. На результаты проверки имущества экс-министра также реагировал президент РФ Владимир Путин.

«Абызов подробно раскрывал государству свое владение офшорными компаниями», — заявил РБК адвокат министра. По его данным, в 2015 году, после жалобы Альфа-банка Владимиру Путину, Генпрокуратура и правительство проверяли Абызова на наличие скрытого имущества. Однако по итогам проверки замгенпрокурора Александр Буксман заключил, что министр не нарушал закона. «Занимавший в то время пост руководителя администрации президента Сергей Иванов доложил о проверке и ее результатах главе государства и „вопрос был закрыт“, следует из документов», — сообщает издание.

Абызова арестовали 27 марта прошлого года по подозрению в организации преступного сообщества и мошенничестве в размере четырех млрд рублей. По версии следствия, с 2011 по 2014 год Абызов выводил похищенные деньги за рубеж. В январе 2012 года Абызов стал советником президента, а затем — министром. Как утверждается в иске Генпрокуратуры, все это время он скрывал от администрации президента и органов, контролирующих исполнение антикоррупционного законодательства, свое участие в капитале нескольких компаний.