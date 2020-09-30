30 сентября 2020

Моргенштерн показал единственный изъян в своей внешности. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Музыкант планирует установить виниры Фото: Instagram @morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн недоволен своими зубами. Музыкант в своем Instagram заявил о том, что они у него желтые.

«Фу черт (слово изменено). Последняя проблема осталась — это зубки сделать. Сточил я их. Желтые они, потому что курю», — сказал музыкант. Судя по всему, рэпер хочет установить виниры. Моргенштерн призвал своих подписчиков отказаться от вредной привычки.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн прекратил сотрудничество со своим саунд-продюсером Славой Марлоу. Причиной такого решения стало желание продюсера реализовать себя как сольного артиста.

Моргенштерн недоволен своими зубами
Фото: Instagram @morgen_shtern

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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