Музыкант планирует установить виниры
Рэпер Моргенштерн недоволен своими зубами. Музыкант в своем Instagram заявил о том, что они у него желтые.
«Фу черт (слово изменено). Последняя проблема осталась — это зубки сделать. Сточил я их. Желтые они, потому что курю», — сказал музыкант. Судя по всему, рэпер хочет установить виниры. Моргенштерн призвал своих подписчиков отказаться от вредной привычки.
Ранее сообщалось, что Моргенштерн прекратил сотрудничество со своим саунд-продюсером Славой Марлоу. Причиной такого решения стало желание продюсера реализовать себя как сольного артиста.
Моргенштерн недоволен своими зубами
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