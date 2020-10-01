01 октября 2020
30 сентября 2020

Тюменский бизнес из-за коронавируса лишился миллионов рублей. СУММА

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, оградительная лента, фуд зона, фуд корт закрыт
В Тюмени уже приостанавливали деятельность кафе из-за нарушений требований Роспотребнадзора Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Тюменские предприниматели выплатили 7 миллионов рублей штрафа за нарушение рекомендаций по профилактике распространения коронавируса. Административные наказания получили 307 компаний. Об этом URA.RU сообщил региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

«По результатам контрольно-надзорных мероприятий возбуждено 307 дел об административном правонарушении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по статьям 6.3 ч.1, ч.2, ч.3 КоАП РФ. Назначены административные штрафы на общую сумму более 7 млн рублей», — рассказали в организации. По их данным, с апреля 2020 года Роспотребнадзор провел проверки на 3371 объекте, на 438 из них были выявлены нарушения.

Свои проверки — всего 528, проводил и департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области. По их результатам было возбуждено 40 дел об административных нарушениях. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из-за нарушений мер по профилактике коронавируса на время запретили деятельность бургерной Black Star Burger, а также была приостановлена работа «Шашлычной №1», кафе «Sweelok», столовых «Колхети» и «Огонек».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...