В Тюмени уже приостанавливали деятельность кафе из-за нарушений требований Роспотребнадзора Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменские предприниматели выплатили 7 миллионов рублей штрафа за нарушение рекомендаций по профилактике распространения коронавируса. Административные наказания получили 307 компаний. Об этом URA.RU сообщил региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

«По результатам контрольно-надзорных мероприятий возбуждено 307 дел об административном правонарушении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по статьям 6.3 ч.1, ч.2, ч.3 КоАП РФ. Назначены административные штрафы на общую сумму более 7 млн рублей», — рассказали в организации. По их данным, с апреля 2020 года Роспотребнадзор провел проверки на 3371 объекте, на 438 из них были выявлены нарушения.

Свои проверки — всего 528, проводил и департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области. По их результатам было возбуждено 40 дел об административных нарушениях. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из-за нарушений мер по профилактике коронавируса на время запретили деятельность бургерной Black Star Burger, а также была приостановлена работа «Шашлычной №1», кафе «Sweelok», столовых «Колхети» и «Огонек».