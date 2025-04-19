Стало известно о подарке госсекретаря США Рубио Путину

Заявления госсекретаря США Марко Рубио и главы Белого дома Дональда Трампа о возможном выходе из переговоров по Украине стали «подарком» президенту РФ Владимиру Путину. Об этом пишет газета The New York Times.
«Что бы ни имел в виду господин Рубио, его слова стали последним американским подарком господину Путину», — говорится в материале. Автор текста выражает тревогу по поводу позиции американских официальных лиц, которые, похоже, пытаются дистанциироваться от конфликта, намекнув на то, что Украина не является приоритетом для Вашингтона.
Рубио отметил, что США долго поддерживали Украину, но теперь необходимо сосредоточиться на других вопросах, добавив, что Вашингтон готов помочь в мирном процессе, если обе стороны действительно стремятся к миру. Трамп также предупредил о возможности выхода из переговоров, если будет замечено их саботирование.
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