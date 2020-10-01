В челябинском городе выбрали мэра

Мэром Озерска повторно стал Евгений Щербаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты городского собрания Озерска избрали мэром Евгения Щербакова, действующего главу города. Об этом URA.RU сообщили в собрании 2 октября. За несколько часов до сессии данное решение было поддержано на заседании президиума политсовета челябинского регионального отделения партии «Единая Россия».

«За кандидатуру Шербакова отдали 19 голосов», — сообщили URA.RU в собрании. Один из депутатов воздержался, пятеро отсутствовали. За второго кандидата, Василия Сметанина, не проголосовал никто.

На заседании конкурсной комиссии, которое прошло накануне, были отобраны две кандидатуры: действующий глава Щербаков и депутат горсобрания Сметанин.

Главой города Щербаков был избран в 2015 году. До этого он руководил администрацией в статусе сити-менеджера.