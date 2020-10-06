06 октября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 7 октября. Путин приедет в Екатеринбург, алкомаркетам запретят работать

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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, пожарные, чс
В Богдановиче полностью сгорел супермаркет площадью 1000 кв. метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент приедет на форум в Екатеринбурге — губернатор посетил Москву — в области ограничат торговлю спиртным — в Богдановиче сгорел крупный ТЦ — бывшего силовика будет защищать московский адвокат. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 7 октября — в обзоре URA.RU:

Путин придет в Екатеринбург

  • Президент РФ Владимир Путин собирается посетить всемирный саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд», который состоится в Екатеринбурге в 2021 году. Путина пригласил губернатор Евгений Куйвашев.

Губернатор принял участие в президентском Совете

  • Глава области Евгений Куйвашев поучаствовал в Совете при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Из-за этого визита Куйвашев перенес заседание расширенного штаба по коронавирусу.

Алкомаркетам области будет сложнее работать

В Богдановиче сгорел крупный супермаркет

  • Утром 6 октября в Богдановиче на улице Тимирязева от короткого замыкания загорелся двухэтажный торговый центр. На тушение пожара ушло четыре часа, здание площадью порядка 1000 кв. метров выгорело полностью. Пострадавших нет.

Экс-начальника УМВД будет защищать московский адвокат

  • Московский адвокат Алан Гамазов приедет в Екатеринбург защищать бывшего главу УМВД генерал-майора полиции Игоря Трифонова. Об этом сообщил URA.RU сам адвокат.

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