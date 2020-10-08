Власти Карабаха раскрыли количество потерь — в Киргизии пропал президент — Навальный подвергся критике в Европе — Порошенко обвинили в торговле оружием — ВОЗ раскрыли основную причину заражения — патриарх Кирилл ушел на карантин. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 8 октября — в обзоре URA.RU:
В Азербайджане нашли турецкие истребители, в Нагорном Карабахе объявили количество погибших
- В одном из аэропортов Азербайджана обнаружили турецкие истребители F-16, которые предположительно сбили армянский Су-25.
- С начала обострения конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике погибли 350 бойцов вооруженных сил Карабаха. Об этом сообщает министерство обороны республики.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу вечером 7 октября поговорил по телефону с коллегами из Армении и Азербайджана — Давидом Тонояном и Закиром Гасановым.
Власти Киргизии заявили о пропаже первых лиц государства
- В Киргизии пропал президент Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. Об этом сообщил заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев. Также он добавил, что пограничники получили приказ не выпускать их из страны.
В Европе раскритиковали Навального
- Слова Алексеем Навальным про российские власти могут лишить его поддержки лояльной аудитории. По мнению политологов, нужно дождаться окончательного расследования, а потом уже делать выводы.
- В тоже время директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал «тупой пропагандой» заявления Алексея Навального.
Порошенко обвинили в торговле запрещенным оружием
- Бывшего президента Украины Петра Порошенко обвинили в том, что он продавал фосфорные бомбы боевикам, воюющим против Сирии и российских военных. Об этом заявил бывший депутат украинского парламента Давид Жвания.
Глава Роскосмоса заступился за Сафронова
- Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказался о том, что его советник и бывший журналист Иван Сафронов, который обвиняется в государственной измене, мог раздражать некоторых чиновников. Однако, по словам Рогозина, все должно будет решать следствие.
Москва обеспокоена статистикой по коронавирусу
- Распространение коронавируса в регионах России вызывает серьезную обеспокоенность в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным на 8 октября в России выявлено 11 493 новых случаев заражения коронавирусом.
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В тоже время московские власти из-за нехватки мест в больницах открывают временные госпитали на ВДНХ и в ТРЦ «Москва» в Люблино. Также противоковидные госпитали открыты в конгресс-центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское».
Глава РПЦ ушел на карантин
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушел на карантин. 73-летний глава РПЦ контактировал с больным коронавирусом. Об этом заявили на сайте Русской православной церкви.
ВОЗ назвала основную причину заражения коронавирусом
- Подавляющее большинство случаев заражения коронавирусом (80%) происходит через передачу инфекции от 10-20% заболевших. Об этом рассказала эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.
Власти выделят деньги на пособия
- На выплаты родителям, у которых родился третий и последующий ребенок, правительство РФ направит около 10 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр страны России Михаил Мишустин.
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