Самое важное в России и в мире на 8 октября. В Москве заканчиваются места для больных коронавирусом, семьям с детьми выделят деньги, Рогозин раскрыл, кто стоит за арестом Сафронова

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В аэропорту Азербайджана были обнаружены турецкие истребители F-16 Фото: miliman/pickupimage.com

Власти Карабаха раскрыли количество потерь — в Киргизии пропал президент — Навальный подвергся критике в Европе — Порошенко обвинили в торговле оружием — ВОЗ раскрыли основную причину заражения — патриарх Кирилл ушел на карантин. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 8 октября — в обзоре URA.RU:

В Азербайджане нашли турецкие истребители, в Нагорном Карабахе объявили количество погибших

  • В одном из аэропортов Азербайджана обнаружили турецкие истребители F-16, которые предположительно сбили армянский Су-25.
  • С начала обострения конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике погибли 350 бойцов вооруженных сил Карабаха. Об этом сообщает министерство обороны республики.
  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу вечером 7 октября поговорил по телефону с коллегами из Армении и Азербайджана — Давидом Тонояном и Закиром Гасановым.

Власти Киргизии заявили о пропаже первых лиц государства

  • В Киргизии пропал президент Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. Об этом сообщил заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев. Также он добавил, что пограничники получили приказ не выпускать их из страны.

В Европе раскритиковали Навального

Порошенко обвинили в торговле запрещенным оружием

Глава Роскосмоса заступился за Сафронова

  • Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказался о том, что его советник и бывший журналист Иван Сафронов, который обвиняется в государственной измене, мог раздражать некоторых чиновников. Однако, по словам Рогозина, все должно будет решать следствие.

Москва обеспокоена статистикой по коронавирусу

  • Распространение коронавируса в регионах России вызывает серьезную обеспокоенность в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным на 8 октября в России выявлено 11 493 новых случаев заражения коронавирусом.

  • В тоже время московские власти из-за нехватки мест в больницах открывают временные госпитали на ВДНХ и в ТРЦ «Москва» в Люблино. Также противоковидные госпитали открыты в конгресс-центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское».

Глава РПЦ ушел на карантин

  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушел на карантин. 73-летний глава РПЦ контактировал с больным коронавирусом. Об этом заявили на сайте Русской православной церкви.

ВОЗ назвала основную причину заражения коронавирусом

Власти выделят деньги на пособия

  • На выплаты родителям, у которых родился третий и последующий ребенок, правительство РФ направит около 10 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр страны России Михаил Мишустин.

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