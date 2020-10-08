В аэропорту Азербайджана были обнаружены турецкие истребители F-16 Фото: miliman/pickupimage.com

Власти Карабаха раскрыли количество потерь — в Киргизии пропал президент — Навальный подвергся критике в Европе — Порошенко обвинили в торговле оружием — ВОЗ раскрыли основную причину заражения — патриарх Кирилл ушел на карантин. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 8 октября — в обзоре URA.RU:

В Азербайджане нашли турецкие истребители, в Нагорном Карабахе объявили количество погибших

В одном из аэропортов Азербайджана обнаружили турецкие истребители F-16, которые предположительно сбили армянский Су-25.

С начала обострения конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике погибли 350 бойцов вооруженных сил Карабаха. Об этом сообщает министерство обороны республики.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вечером 7 октября поговорил по телефону с коллегами из Армении и Азербайджана — Давидом Тонояном и Закиром Гасановым.

Власти Киргизии заявили о пропаже первых лиц государства

В Киргизии пропал президент Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. Об этом сообщил заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев. Также он добавил, что пограничники получили приказ не выпускать их из страны.

В Европе раскритиковали Навального

Слова Алексеем Навальным про российские власти могут лишить его поддержки лояльной аудитории. По мнению политологов, нужно дождаться окончательного расследования, а потом уже делать выводы.

В тоже время директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал «тупой пропагандой» заявления Алексея Навального.

Порошенко обвинили в торговле запрещенным оружием

Бывшего президента Украины Петра Порошенко обвинили в том, что он продавал фосфорные бомбы боевикам, воюющим против Сирии и российских военных. Об этом заявил бывший депутат украинского парламента Давид Жвания.

Глава Роскосмоса заступился за Сафронова

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказался о том, что его советник и бывший журналист Иван Сафронов, который обвиняется в государственной измене, мог раздражать некоторых чиновников. Однако, по словам Рогозина, все должно будет решать следствие.

Москва обеспокоена статистикой по коронавирусу

Распространение коронавируса в регионах России вызывает серьезную обеспокоенность в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным на 8 октября в России выявлено 11 493 новых случаев заражения коронавирусом.

В тоже время московские власти из-за нехватки мест в больницах открывают временные госпитали на ВДНХ и в ТРЦ «Москва» в Люблино. Также противоковидные госпитали открыты в конгресс-центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское».

Глава РПЦ ушел на карантин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушел на карантин. 73-летний глава РПЦ контактировал с больным коронавирусом. Об этом заявили на сайте Русской православной церкви.

ВОЗ назвала основную причину заражения коронавирусом

Подавляющее большинство случаев заражения коронавирусом (80%) происходит через передачу инфекции от 10-20% заболевших. Об этом рассказала эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

Власти выделят деньги на пособия

На выплаты родителям, у которых родился третий и последующий ребенок, правительство РФ направит около 10 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр страны России Михаил Мишустин.