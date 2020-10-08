Депутаты РФ придумали два сценария индексации пенсий работающим

Возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам можно единовременно или поэтапно. Такие сценарии предложили представители партии «Единая Россия» в Госдуме. Свои предложения они направили в правительство РФ.
Партия рассматривает несколько вариантов возобновления. «В случае невозможности реализовать самый лучший вариант, у нас были и компромиссные предложения», — цитирует ТАСС первого замглавы думских единороссов Андрея Исаева.
По его словам, сейчас депутаты ждут ответа от правительства. «Разумеется, мы эту тему обсуждали и с Пенсионным фондом, и с Министерством труда», — сказал в беседе ТАСС первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал руководителя фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова, который поднял тему справедливой индексации пенсий. После встречи Путин поручил кабмину подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.
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