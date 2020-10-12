12 октября 2020

Свердловские депутаты приняли важное кадровое решение

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Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, мороков игорь
Игорь Мороков занимает пост детского омбудсмена уже 10 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты свердловского Заксобрания продлили на 5 лет полномочия уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова. Решение принято на заседании 13 октября.

Кандидатуру Морокова представил замгубернатора Павел Креков. «Кандидатура рекомендована губернатором и согласована с федеральным уполномоченным по правам ребенка», — подчеркнул Креков.

Депутат Вячеслав Вегнер задал Морокову вопрос об обеспечении жильем детей-сирот. «Буквально месяц назад я вошел в состав рабочей группы при федеральном уполномоченном по правам человека. Мы предлагаем изменить подход к выдаче жилья воспитанникам детских домов. Эта работа должна быть профессионализирована. Мы предлагаем ввести обязательную сертификацию», — прокомментировал Мороков.

В ходе тайного голосования за его назначение на пост проголосовали 46 депутатов, против — ни одного. Игорь Мороков занимает пост детского омбудсмена Среднего Урала с ноября 2010 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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