Лечение Навального оплатил айтишник из Екатеринбурга

Уральский IT-специалист заявил, что хотел помочь Алексею Навальному Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

IT-специалист из Екатеринбурга, сотрудник «Яндекса» Роман Иванов стал одним тех, кто оплатил блогеру Алексею Навальному лечение в берлинской клинике Charite. Сам уралец объяснил это желанием помочь ему.

«Я глубоко переживал, когда он [Навальный] был в коме, и когда я услышал в интервью [блогеру Юрию] Дудю, что счёт в Charite пока не оплачен, а он должен быть оплачен неанонимно, я понял, что это мой шанс помочь», — сообщил Иванов «Открытым медиа». IT-специалист подчеркнул, что это была его личная инициатива, не имеющая отношение к «Яндексу». По словам уроженца Екатеринбурга, чтобы принять финансовое участие в лечении Навального, он обратился к его соратнику Леониду Волкову.

Ранее сам блогер назвал имена людей, оплативших его лечение в Германии. Помимо Иванова это были предприниматель Евгений Чичваркин и экономист Сергей Алексашенко. Общая сумма чека от Charite составила 49 900 евро. До этого Навальный рассказывал, что его перелет из Омска в Берлин стоил 79 тысяч евро. Этот чек оплатил бизнесмен Борис Зимин.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, напоминает «Национальная служба новостей». Он впал в кому и был доставлен в местную больницу. Оттуда его перевезли в клинику Charite в Берлине. Позже в правительстве ФРГ заявили, что в организме Навального нашли следы вещества из группы «Новичок». Для Евросоюза это послужило поводом внести в санкционный список шесть россиян и одну организацию, сообщают « Дни.ру ».