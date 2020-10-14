Сегодня, 15 октября, — 309-й день с момента выявления коронавируса и 219-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 340 409 (+14 231) заболевших COVID-19. В Пермском крае выявлено 11 137 (+109) инфицированных. Выздоровели 7 535 (+75) заразившихся, умерли — 539 (в том числе от коронавируса — 328).
В Пермском крае установлен абсолютный рекорд по числу выявленных заражений коронавирусом в сутки за все время пандемии. Из 109 инфицированных — 43 мужчины, 60 женщин, 6 детей. До этого самое большое число заболевших — 107 — было выявлено 14 июня.
В Прикамье поступило 58 аппаратов
Более 300 дополнительных коек для лечения пациентов с COVID-19 планируется развернуть в Пермском крае к 20 октября. Для этого будет перепрофилирован корпус ГКБ №2 имени Граля. Из 300 развернутых в больнице коек 70 будут оснащены кислородом. По данным краевого минздрава, только два отделения семиэтажного корпуса — урологии и офтальмологии — будут работать в прежнем режиме.
Медики больницы имени М.А.Тверье в Перми заступились за уволенного главу медучреждения Валерия Блинова. Главврач покинул должность, поскольку его контракт истек. Они направили обращение губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, зампреду краевого правительства по вопросам здравоохранения Сергею Никифорову и главе краевого минздрава Оксане Мелеховой. По словам врачей, Блинова необходимо восстановить в должности. Медики отметили позитивные изменения в работе больницы с того момента, как ее возглавил Блинов.
Минздрав Пермского края проверил информацию о пермском пациенте,
Одно из крупнейших в крае предприятий — «Камкабель» — отправило сотрудников на удаленный режим работы из-за коронавируса. Сколько именно сотрудников предприятия перешли на удаленку, не сообщается. Ранее на удаленный режим работы перевели часть сотрудников пермского филиала АО «Уралхим», филиала «Азот» «ОХК «Уралхим» и «Мотовилихинских заводов».
Пермский госуниверситет (ПГНИУ) отправил студентов на удаленку. Традиционное обучение продолжится только для студентов, выполняющих лабораторные работы и техзадания с использованием специального программного обеспечения. Дистант в ПГНИУ вводится с 19 октября и до отмены приказа руководства вуза.
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