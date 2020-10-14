В крае выявлен рекордное количество зараженных коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сегодня, 15 октября, — 309-й день с момента выявления коронавируса и 219-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 340 409 (+14 231) заболевших COVID-19. В Пермском крае выявлено 11 137 (+109) инфицированных. Выздоровели 7 535 (+75) заразившихся, умерли — 539 (в том числе от коронавируса — 328).

В Пермском крае установлен абсолютный рекорд по числу выявленных заражений коронавирусом в сутки за все время пандемии. Из 109 инфицированных — 43 мужчины, 60 женщин, 6 детей. До этого самое большое число заболевших — 107 — было выявлено 14 июня.

В Прикамье поступило 58 аппаратов искусственной вентиляции легких . Эти аппараты — первая партия из крупнейшей закупки ИВЛ краем. Всего в регион должен быть поставлен 201 аппарат ИВЛ. Их поступление ожидается до конца октября.

Более 300 дополнительных коек для лечения пациентов с COVID-19 планируется развернуть в Пермском крае к 20 октября. Для этого будет перепрофилирован корпус ГКБ №2 имени Граля. Из 300 развернутых в больнице коек 70 будут оснащены кислородом. По данным краевого минздрава, только два отделения семиэтажного корпуса — урологии и офтальмологии — будут работать в прежнем режиме.

Медики больницы имени М.А.Тверье в Перми заступились за уволенного главу медучреждения Валерия Блинова. Главврач покинул должность, поскольку его контракт истек. Они направили обращение губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, зампреду краевого правительства по вопросам здравоохранения Сергею Никифорову и главе краевого минздрава Оксане Мелеховой. По словам врачей, Блинова необходимо восстановить в должности. Медики отметили позитивные изменения в работе больницы с того момента, как ее возглавил Блинов.

Минздрав Пермского края проверил информацию о пермском пациенте, пытавшемся 700 дозвониться раз до медучреждения , чтобы узнать результаты мазков на COVID-19. По итогам проверки выяснилось, что пермяк дозванивался по номеру 281-38-05. Он относится к ГКБ №5, но пациенты не могут получать по нему информацию о результате анализа на коронавирус. «По данному номеру можно связаться с кабинетом инфекционных заболеваний, который осуществляет экстренную профилактику клещевого вирусного энцефалита», — отмечают в минздраве.

Одно из крупнейших в крае предприятий — «Камкабель» — отправило сотрудников на удаленный режим работы из-за коронавируса. Сколько именно сотрудников предприятия перешли на удаленку, не сообщается. Ранее на удаленный режим работы перевели часть сотрудников пермского филиала АО «Уралхим», филиала «Азот» «ОХК «Уралхим» и «Мотовилихинских заводов».

Пермский госуниверситет (ПГНИУ) отправил студентов на удаленку. Традиционное обучение продолжится только для студентов, выполняющих лабораторные работы и техзадания с использованием специального программного обеспечения. Дистант в ПГНИУ вводится с 19 октября и до отмены приказа руководства вуза.

В Перми нарисовали граффити в поддержку врачей, которые борются с коронавирусом. Арт-объект появился на фасаде общежития медуниверситета (ул. Попова, 58). Автором эскиза рисунка выступил уличный художник Станислав Кислов. Здание для создания граффити выбрано не случайно. Студенты-медики и выпускники медуниверситета стали одними из первых, кто пришел на помощь врачам и жителям Прикамья в период самоизоляции.