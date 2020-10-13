Сотни новых коек разворачивают для больных коронавирусом пермяков

Более трехсот дополнительных коек для лечения пациентов с коронавирусом планируется развернуть в Пермском крае к 20 октября. Об этом сообщает минздрав региона. Планируется, что будет перепрофилирован корпус горбольницы №2 им. Граля.
«Из развернутых в больнице им. Граля 300 коек 70 будут оснащены кислородом. При этом чисто таких коек планируется увеличить», — сказано в сообщении министерства. Отмечено, что только два отделения семиэтажного корпуса — урологии и офтальмологии — будут работать в прежнем режиме.
Сейчас в Пермском крае развернуто 3207 коек для пациентов с коронавирусом. К концу октября также планируется довести число ИВЛ в Пермском крае до 706 аппаратов. Сейчас в 20 медучреждениях региона подключены 505 аппаратов ИВЛ.
Сегодня в Пермском крае был установлен абсолютный рекорд по числу заразившихся коронавирусом. По данным на 14 октября, в регионе выявлено 109 инфицированных. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11137.
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