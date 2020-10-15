Русский брат Кадырова получил высокий пост ко дню рождения

Висита Кадыров (Виктор Пигов), который приходится сводным братом главе Чечни Рамзану Кадырову, получил должность заместителя руководителя Роспотребнадзора по региону. Он получил пост после своего дня рождения.
«Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев представил Кадырова коллективу. По его словам, он прошел особую школу — школу главы республики», — пишет Lenta.ru, ссылаясь на «Грозный-Информ». Глава Роспотребнадзора по Чечне Рита Термулаева выразила мнение, что это назначение поможет ведомству в условиях пандемии. Висита Кадыров был назначен на должность 14 октября — на следующий день после своего дня рождения.
По данным из открытых источников, Виктор Пиганов родился 1989 году в Грозном. После начала боевых действий в Чечне его дом был разрушен и мальчик воспитывался в детдоме. С Рамзаном Кадыровым он познакомился, когда тот пришел в приют ко Дню защиты детей. В итоге его усыновила мать чеченского политика Аймани Кадырова. Он принял ислам и стал Виситой Ахматовичем. После этого подросток с отличием окончил Суворовское училище, с 24 лет работал помощником главы Чечни.
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