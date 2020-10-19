Суд решил судьбу фигуранта коррупционного скандала в ХМАО

Андрею Семичеву грозит до четырех лет лишения свободы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор «УК Промышленные парки Югры» Андрей Семичев, ставший главным фигурантом коррупционного скандала в окружных правительственных структурах, по решению суда отправлен под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

«Семичеву предъявлено обвинение за превышение должностных полномочий, он на два месяца отправлен под домашний арест», — сообщили в пресс-службе силового ведомства. Там также отметили, что расследование уголовного дела продолжается.

Источник URA.RU в адвокатских кругах сообщил агентству, что главный фигурант коррупционного скандала взял себя адвоката из другого региона. «Ни с кем из Ханты-Мансийска он работать не захотел. Выписал себе адвоката из Екатеринбурга», — рассказал собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что окружной следственный комитет возбудил уголовное дело против директора «УК Промышленные парки Югры» Андрея Семичева по подозрению в превышении полномочий. По версии следствия, он по заниженным ценам продавал предпринимателям недвижимость и земельные участки, принадлежащие фонду поколений Югры.