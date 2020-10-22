22 октября 2020
21 октября 2020

Власти ХМАО в 4 раза увеличили число мест для больных COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В перинатальном центре открывается новая госпитальная база для больных коронавирусом. Челябинск, реанимация, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл, авента
Медучреждения ХМАО развернули дополнительные места для больных коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО за сутки увеличили коечный фонд почти в четыре раза — до 115,05% (вчера было 31,78%). За минувшие сутки коронавирусом заболели еще 194 человек в 20 муниципалитетах. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Состояние 102 пациентов тяжелое, 74 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 115,05%», — добавили в оперштабе. Статистика по зараженным за 23 октября выглядит так:

  • Сургут — 25;
  • Ханты-Мансийск — 25;
  • Нижневартовск — 22;
  • Нягань — 17;
  • Нефтеюганск — 16;
  • Урай — 15;
  • Когалым — 11;
  • Югорск — 10;
  • Советский район — 8;
  • Нефтеюганский район — 6;
  • Покачи — 6;
  • Мегион — 6;
  • Березовский района — 6;
  • Октябрьский район — 5;
  • Радужный — 4:
  • Лангепас — 4;
  • Пыть-Ях — 3;
  • Кондинский район — 2;
  • Нижневартовский район — 2;
  • Сургутский район — 1.

По данным окружного департамента здравоохранения, у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 63 зафиксирована пневмония, еще восемь человек переносят болезнь бессимптомно. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 221 человек. За сутки излечились 120 человек, за весь период пандемии — 23 224 югорчанина.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО не хватает мест для больных коронавирусом даже с учетом запланированного к развертыванию коечного фонда. Теперь количество свободных мест соответствует рекомендациям Минздрава РФ (более 50%).

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...