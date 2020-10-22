Власти ХМАО в 4 раза увеличили число мест для больных COVID-19

Власти ХМАО за сутки увеличили коечный фонд почти в четыре раза — до 115,05% (вчера было 31,78%). За минувшие сутки коронавирусом заболели еще 194 человек в 20 муниципалитетах. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«Состояние 102 пациентов тяжелое, 74 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 115,05%», — добавили в оперштабе. Статистика по зараженным за 23 октября выглядит так:
- Сургут — 25;
- Ханты-Мансийск — 25;
- Нижневартовск — 22;
- Нягань — 17;
- Нефтеюганск — 16;
- Урай — 15;
- Когалым — 11;
- Югорск — 10;
- Советский район — 8;
- Нефтеюганский район — 6;
- Покачи — 6;
- Мегион — 6;
- Березовский района — 6;
- Октябрьский район — 5;
- Радужный — 4:
- Лангепас — 4;
- Пыть-Ях — 3;
- Кондинский район — 2;
- Нижневартовский район — 2;
- Сургутский район — 1.
По данным окружного департамента здравоохранения, у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 63 зафиксирована пневмония, еще восемь человек переносят болезнь бессимптомно. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 221 человек. За сутки излечились 120 человек, за весь период пандемии — 23 224 югорчанина.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО не хватает мест для больных коронавирусом даже с учетом запланированного к развертыванию коечного фонда. Теперь количество свободных мест соответствует рекомендациям Минздрава РФ (более 50%).
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