Жители ЯНАО скупают загородные дома из-за коронавируса

За время карантина ямальцы осели на дачах и в коттеджах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За время пандемии коронавируса цены на частную недвижимость в ЯНАО взлетели на 45%. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир». Как заявил генеральный директор портала Павел Луценко, спрос на частное жилье вырос из-за желания людей держаться вдали от города.

С начала года загородные дома в ЯНАО подорожали на 44,8%, а средняя цена составила 7,7 млн рублей. Эксперты, анализировавшие рынок, отметили, что по дороговизне жилья Ямал вошел в топ-10 регионов России, а по росту цены стал вторым после Республики Тыва. Также на 19,1% стала дороже аренда частных домов: сейчас в ЯНАО снять такое жилье на месяц стоит 68,3 тысячи рублей.

«Спрос на аренду домов вырос из-за пандемии, — оценил ситуацию Луценко, — многие стремятся переехать за город, тем более что все большему количеству людей теперь можно работать удаленно. Если весной мы наблюдали всплеск спроса на летние дачи, то теперь — на дома для всесезонного проживания, оборудованные так, что там можно зимовать». Эксперт допустил, что, если в будущем в России начнутся третья и четвертая волны коронавируса, люди начнут массово менять съемные квартиры на дома.

Ранее стало известно, что жители ЯНАО стали активно покупать загородные дома в Курганской области. Спрос вырос весной этого года, когда был введен карантин по коронавирусу.