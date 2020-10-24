24 октября 2020

Рада готовится взыскать с России миллиарды долларов

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Клипарт по теме Деньги. Ханты-Мансийск , кризис, доллар, валюта
В Верховной Раде пока не решили, сколько денег потребовать у России Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Война на Украине

В Верховной Раде хотят подсчитать компенсацию за нанесенный Россией ущерб и потребовать эти деньги от РФ. О разработке такого законопроекта рассказала глава партии «Голос» Кира Рудик.

«Сколько требовать — пять, пятьдесят или пятьсот миллиардов долларов? Мы не знаем», — сказала Рудик. В то же время она считает, что отказаться от идеи возмещения ущерба — настоящее преступление, пишет РИА «Новости». По словам Рудик, существуют международные прецеденты, когда деньги возвращались, поэтому такой закон необходим.

Отношения России и Украины ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и возвращения в 2014 году Крыма в состав РФ. Бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный считает, что Киев сможет вернуть полуостров при поддержке Белоруссии. Он также настаивает на том, что Украине обязательно нужно победить в конфликте в Донбассе, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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