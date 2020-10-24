Рада готовится взыскать с России миллиарды долларов

В Верховной Раде хотят подсчитать компенсацию за нанесенный Россией ущерб и потребовать эти деньги от РФ. О разработке такого законопроекта рассказала глава партии «Голос» Кира Рудик.
«Сколько требовать — пять, пятьдесят или пятьсот миллиардов долларов? Мы не знаем», — сказала Рудик. В то же время она считает, что отказаться от идеи возмещения ущерба — настоящее преступление, пишет РИА «Новости». По словам Рудик, существуют международные прецеденты, когда деньги возвращались, поэтому такой закон необходим.
Отношения России и Украины ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и возвращения в 2014 году Крыма в состав РФ. Бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный считает, что Киев сможет вернуть полуостров при поддержке Белоруссии. Он также настаивает на том, что Украине обязательно нужно победить в конфликте в Донбассе, передает агентство Nation News.
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