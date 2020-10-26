В Челябинске огласят приговор экс-мэру Тефтелеву

Из-за роста заболеваемости коронавирусом суд пройдет в закрытом режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Центральный районный суд Челябинска 27 октября в закрытом режиме рассмотрит уголовное дело экс-мэра столицы области Евгения Тефтелева. Ожидается, что после прений сторон судья вынесет приговор, сообщили источники URA.RU в правоохранительных органах.

«Тефтелев, как известно, заключил досудебное соглашение со следствием. Это позволяет вынести приговор в день рассмотрения дела, после прений сторон. Позиция гособвинения, насколько известно, осталась прежней — 6,5 года колонии строгого режима и штраф до 90 млн рублей», — рассказал URA.RU собеседник. Сторона защиты экс-чиновника воздерживается от общения со СМИ.

Тефтелева и бывшего начальника управления капстроительства мэрии Челябинска Евгения Пашкова задержала ФСБ в конце 2019 года. По версии следствия, оба получили взятку от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука в обмен на общее покровительство и контракт на строительство школы. Пашков признал вину частично, заявив, что лишь передал часть денег Тефтелеву. 7 октября в Центральный суд Челябинска разрешил ему покинуть СИЗО до вынесения приговора. В свою очередь Тефтелев в своих показаниях утверждает, что делился с Пашковым деньгами.