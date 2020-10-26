Раскрыт смысл заявления Путина о ракетах в НАТО

Владимир Путин не шел на уступки и не преследовал стратегических целей, считает эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявление российского президента Владимира Путина о ракетах НАТО и деэскалации обстановки в Европе не говорит о том, что он идет на уступки. Смысл документа в желании сохранить процесс переговоров между крупнейшими мировыми державами, объяснил URA.RU политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

26 сентября Путин выпустил заявление «о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия договора о ракетах средней и малой дальности (ДРМСД)». В нем он предложил США и европейским странам оставить свободными от ракет те области, которые ранее попадали под действие договора. Также президент заявил о готовности России первой предпринять аналогичные меры.

«Речь даже не идет о том, чтоб преследовать здесь какую-то военно-стратегическую цель. Военно-стратегически и военно-технически мы находимся уже в другой эпохе. Заявление важно с политической точки зрения. Это сохранение договорных обязательств между большими державами, сохранение договорного процесса», — говорит Дробницкий.

Кроме того, с 2002 года разрушается мировая архитектура стратегической безопасности, считает политолог. В связи с этим многие российские военные возмущались, что ДРСМД стал России не выгоден. Однако страна стремилась сохранить старую архитектуру до того момента, пока не появится новая, считает эксперт. На это были рассчитаны и действия властей по сохранению договора, и нынешнее заявление президента, заключил Дробницкий.