29 октября 2020

Умирающим детям запретили общаться с родителями из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Челябинск, реанимобиль, 03, медицина, скорая помощь, детская реанимация
Родителей не пускают к детям из-за пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

К детям с неизлечимыми заболеваниями, получающим паллиативную помощь в реанимациях, перестали пускать родителей. В медицинских учреждениях такое решение аргументируют карантином по коронавирусу.

«В некоторых регионах из-за пандемии родных не пускают в реанимацию к паллиативным детям», — приводят «Известия» слова представителей Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. При этом, по словам куратора организации Светланы Черенковой, при попытке родителей отстоять свои права с помощью обращения в Следственный комитет, им могут оказать противодействие Минздрав и органы опеки.

Летом общественники добились разрешения на допуск родителей к детям, находящимся в реанимации. Единственным условием являлось наличие отрицательного теста на коронавирус. Соответствующее поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова. Однако не все больницы пошли на уступки.

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Крупенников сообщил агентству, что данный вопрос будет изучен. По его словам, в региональные минздравы будет направлен соответствующий запрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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