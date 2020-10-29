Умирающим детям запретили общаться с родителями из-за COVID

К детям с неизлечимыми заболеваниями, получающим паллиативную помощь в реанимациях, перестали пускать родителей. В медицинских учреждениях такое решение аргументируют карантином по коронавирусу.
«В некоторых регионах из-за пандемии родных не пускают в реанимацию к паллиативным детям», — приводят «Известия» слова представителей Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. При этом, по словам куратора организации Светланы Черенковой, при попытке родителей отстоять свои права с помощью обращения в Следственный комитет, им могут оказать противодействие Минздрав и органы опеки.
Летом общественники добились разрешения на допуск родителей к детям, находящимся в реанимации. Единственным условием являлось наличие отрицательного теста на коронавирус. Соответствующее поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова. Однако не все больницы пошли на уступки.
Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Крупенников сообщил агентству, что данный вопрос будет изучен. По его словам, в региональные минздравы будет направлен соответствующий запрос.
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