В Японии напуганы российскими танками на Курилах. «Это — разрыв переговоров»

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Журналисты напугали жителей Японии российскими танками на спорных островах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Япония и Россия делят Курильские острова

О планах России разместить танки Т-72Б3 на Курильских островах сообщило японское агентство Киодо. Сообщение встревожило жителей Японии. Они считают, что теперь не может быть никакой речи о мирных переговорах по островам.

Японские журналисты утверждают в статье, что размещение новейших российских танков нацелено на предотвращение высадки иностранного десанта на Курилах. Читатели агентства, как пишет РИА «Новости», посчитали, что это сообщение стало признаком решения территориального спора в пользу России. В Twitter японцы отмечают, что бывший премьер Японии Синдзо Абэ провалил переговоры по спорным островам. «Этого мы ему не простим», — пишет Асука.«О каком возврате островов может идти речь? Это — разрыв переговоров», — считает комментатор под ником Такамити. «Размещая танки, Россия показывает, что она готова защищать острова и не отдаст их Японии», — написал пользователь Мусасино. «Эти действия подтверждают, что Россия не собирается возвращать Южные Курилы», — уверен Атти Котти Дэтти.«В России проблема „северных территорий“ уже решена» — делает вывод Кирин-курун.

Новый японский премьер-министр Есихидэ Суга ранее заявил, что южная часть Курильских островов должна войти в состав Японии. Курильские острова являются многолетним предметом спора между двумя странами. Москва считает острова территорией РФ, в качестве аргумента приводя акт о капитуляции Японии во Второй мировой войне, согласно которому Токио потерял суверенитет над островами.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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