29 октября 2020

Премьер Японии раскрыл, какие части Курил нужно забрать у России

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, курильские острова, курилы, судно
Курильские острова являются многолетним предметом спора между странами Фото: depositphotos.com
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Япония и Россия делят Курильские острова

Южная часть Курильских островов должна войти в состав Японии. Об этом заявил новый японский премьер-министр Есихидэ Суга.

«Это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны», — цитирует Суга Lenta.Ru. По словам чиновника, южная часть Курил в настоящее время является предметом переговоров Токио и Москвы.

Суга также рассказал, что в сентябре у него состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы, по словам японского лидера, стороны выразили готовность продолжить диалог по островам.

Курильские острова являются многолетним предметом спора между двумя странами. Москва считает острова территорией РФ, в качестве аргумента приводя акт о капитуляции Японии во Второй мировой войне, согласно которому Токио потерял суверенитет над островами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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