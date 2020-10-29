Премьер Японии раскрыл, какие части Курил нужно забрать у России

Южная часть Курильских островов должна войти в состав Японии. Об этом заявил новый японский премьер-министр Есихидэ Суга.
«Это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны», — цитирует Суга Lenta.Ru. По словам чиновника, южная часть Курил в настоящее время является предметом переговоров Токио и Москвы.
Суга также рассказал, что в сентябре у него состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы, по словам японского лидера, стороны выразили готовность продолжить диалог по островам.
Курильские острова являются многолетним предметом спора между двумя странами. Москва считает острова территорией РФ, в качестве аргумента приводя акт о капитуляции Японии во Второй мировой войне, согласно которому Токио потерял суверенитет над островами.
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