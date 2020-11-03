03 ноября 2020

После смерти Гули начался раскол самого мощного воровского клана

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Авторитет Шакро хочет нарушить превосходство грузинского воровского клана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Противостояние воров в законе

В Турции назревает раскол между членами самого мощного воровского клана «Ониани-Джангвеладзе». Причиной этому считается желание авторитета Шакро иметь на территории республики собственный воровской круг, что нарушает превосходство грузинских воров.

«Причиной нового конфликта называют стремление Шакро, нарушающее гегемонию грузин иметь на территории Турции собственный воровской круг. Ключевая роль в этом проекте отводится Гураму, которому со смертью Гули, похоже, достался весь кураж, потерянный „гулиевцами“», — пишет «Прайм Крайм». Там отметили, что желанию Шакро мешает Мераб Джангвеладзе, который остается одной из самых влиятельных фигур в воровском мире, однако в последнее время его позиции слабеют.

Об убийстве вора в законе Надира Салифова (Лоту Гули) стало известно 20 августа. Именитый авторитет был застрелен в Турции своим соратником по воровскому миру Хаганом Зейналовым по кличке Хан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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