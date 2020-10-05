Вор известен своим противостоянием с Лоту Гули Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

В Греции от коронавируса скончался 58-летний грузинский вор в законе Эмзар Джапаридзе. Известный в криминальных кругах как Кватия являлся одним из антагонистов убитого ранее Лоту Гули.

«30 сентября в Греции от короновируса скончался 58-летний грузинский вор „в законе“ Эмзар Джапаридзе», — сообщает «ПраймКрайм». По информации агентства, Джапаридзе стоял у истоков раскола славянского и грузинского воровских кланов, произошедшего в 2008 году. Год назад он выступил на стороне преемника Шакро Молодого — кутаиского вора в законе Бадри Когуашвили, пытающегося настроить других представителей криминального мира против Гули.

Ранее от инсульта скончался другой известный вор в законе, держатель воровского общака Каха Гальский. Авторитет также известен своим противостоянием с ранее убитым Лоту Гули. Бывшее окружение Гули, по данным агентства, считает, что убитый вор в законе «мстит своим обидчикам с того света».

Об убийстве вора в законе Надира Салифова (Лоту Гули) стало известно 20 августа. Именитый авторитет был застрелен в Турции своим соратником по воровскому миру Хаганом Зейналовым по кличке Хан.