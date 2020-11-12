12 ноября 2020

В ЯНАО изменили систему платы за детсады

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, игрушки, детский сад, стулья, столы, дошкольное учреждение
Многие родители перестали приводить детей в дошкольные учреждения Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Счета за пребывание детей в детских дошкольных учреждениях ЯНАО до окончания карантинных мероприятий в регионе будут выставляться за фактическое время пребывания ребенка. Соответствующую поправку к постановлению о режиме повышенной готовности приняло окружное правительство, сообщает департамент образования ЯНАО.

«Родители могут принять решение не водить ребенка в сад, — прокомментировала нововведение директор департамента Марина Кравец. — Взимание родительской платы будет только за дни фактического посещения». Поводом к изменениям стали обращения родителей, которые перешли на дистанционную работу или находятся на больничном, а также самостоятельно решили оставлять ребенка дома в условиях опасности заражения коронавирусом.

В начале недели аналогичная мера была локально введена в Новом Уренгое по решению местного оперштаба и мэра Андрея Воронова. Глава городского управления образования Михаил Терещенко тогда объяснил необходимость изменений тем, что по типовому договору, который заключается с родителями детсадовцев, ребенок может не посещать учреждение не более 100 дней в году, при этом плата за пропущенный период не начисляется. В условиях пандемии кто-то уже исчерпал данный лимит времени.

Режим повышенной готовности по коронавирусу действует в ЯНАО до 1 декабря, в связи с чем сохраняются определенные ограничения и запреты. Тем не менее, окружные власти идут на послабления, даже несмотря на рост заболеваемости.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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