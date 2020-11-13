SMM-менеджер дала советы, как набрать подписчиков в Instagram

Чтобы набрать аудиторию в Instagram, придется хорошо поработать над своим профилем. Какие шаги нужно сделать, чтобы стать популярнее, URA.RU рассказала SMM-менеджер Полина Колосова.
«Так привести в порядок свой профиль должен каждый начинающий человек. Шапку, ник, визуал, иконки», — поясняет Колосова. Эксперт назвала сразу девять важных пунктов, которые помогут начать продвижение в соцсети.
Важнее всего не стыдиться себя и своей жизни. Сейчас много блогеров, которые показывают «красивую картинку», но аудитория уже начинает от этого уставать. «Самое главное правило — это быть собой. Многим стыдно снимать сториз, допустим, с общежития или у него дома ремонт, или он живет с мамой и ему тоже стыдно-стремно. Это все не важно», — говорит SMM-специалист.
Часто начинающие блогеры стесняются говорить на камеру или показывать блог каким-то конкретным людям. Стеснение нужно отбросить, уверена эксперт. «Важно не стесняться. Многие стесняются говорить в сториз. Если ты стесняешься каких-то определенных людей, то просто их заблокируй и они никогда этого не увидят», — посоветовала Полина Колосова.
Также хорошо показывать подписчикам то, как ты развиваешься. «Делиться какой-то полезной информацией, своими инсайдами. Все мы индивидуальны и прикольно смотреть, за тем, как человек развивается», — объяснила эксперт.
Не помешает и платная консультация SMM-менеджера. Однако приложив усилия можно найти нужную информацию и самостоятельно. «По-хорошему надо нанять какого-то специалиста, консультацию сделать, либо найти бесплатную информацию», — рассказала изданию SMM-менеджер. Она напомнила, что есть еще и недорогие платные курсы, где научат азам работы с блогом.
Один их важных пунктов — тема блога. Нельзя превращать его в «винегрет» из разных тем. Нужно найти две или три линии, о которых будешь говорить постоянно. «Нужно выбрать тематику, которой ты будешь придерживаться. Больше всего людей интересуют отношения, заработок», — говорит Колосова. Также сейчас входит в моду тема духовности, отмечает эксперт.
Если говорить о конкретных особенностях блога, то здесь важно выбрать аватарку. Если это личный бренд, то хорошо, когда на аватарке лицо, поскольку это вызывает доверие у читаетлей. «Круто, если есть лицо», — отметила SMM-специалист.
Кроме того, блогу нужны запоминающиеся и легко находимые ник и имя. «Важно писать в имени ассоциации. Если в имени, к примеру, написано „Фотограф“, а я ищу „фотограф Екатеринбург“, то я его найду очень быстро. А если там написаны имя и фамилия, то я вряд ли его найду», — привела пример Колосова.
Важным является и визуальное наполнение блога. «Визуал тоже очень-очень важен. Мы, в первую очередь, выбираем глазами», — говорит эксперт. Также она посоветовала заняться иконками в вечных сториз. Они должны отражать содержание историй.
Наконец, нужно подумать о том, как вы будете рекламировать свой блог. Для этого стоит присмотреться к блогерам, у которых собираетесь купить рекламу. «Мы покупаем у блогеров рекламу, но перед этим анализируем болгера. Чтобы у него была его целевая аудитория», — заключила Полина Колосова.