В Якутии при помощи взрывчатки хотят избавиться от проблемы с паводками

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В Среднеколымском районе проведут взрывные работы, чтобы снизить риски потопления
В Среднеколымском районе проведут взрывные работы, чтобы снизить риски потопления Фото:

В Среднеколымском районе Якутии принято решение провести взрывные работы для ликвидации ледового затора и предотвращения паводка. Об этом сообщил оперштаб республики.

«Коллегиальное решение о проведении взрывных работ в 15.00 по местному времени принято в Среднеколымском районе», — сообщили представители оперативного штаба в своем telegram-канале. Возглавить операцию должен начальник Службы спасения региона Иннокентий Андросов. Операцию проведут специалисты Среднеколымского поисково-спасательного отряда совместно со взрывниками ООО БВК «Удача Плюс».

«Обстановка штатная, совершили облет. Нижняя кромка в 30 км выше Среднеколымска. В 15 км ниже населенного пункта у местности Луобуя наблюдается затор, который решили устранить при помощи взрывных работ», — сообщил Андросов. Для мониторинга ситуации и проведения операции задействован вертолет Ми-8 МЧС России.

В настоящее время в Среднеколымске работает оперативная группа № 1, в состав которой входят представители различных профильных структур. Ведется круглосуточный мониторинг уровня воды и состояния ледовой обстановки. По данным на 12:00 20 мая, уровень воды около Среднеколымска — 1157 см при критической отметке 1200 см.

Ранее в Якутии закрыли аэропорт из-за затопления взлетно-посадочной полосы. Ситуация возникла в результате весеннего паводка: ледоход на реке Колыма привел к тому, что грунтовая взлетно-посадочная полоса оказалась затоплена. Рейсы между Зырянкой и Среднеколымском было решено выполнять два раза в неделю.

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В Среднеколымском районе Якутии принято решение провести взрывные работы для ликвидации ледового затора и предотвращения паводка. Об этом сообщил оперштаб республики. «Коллегиальное решение о проведении взрывных работ в 15.00 по местному времени принято в Среднеколымском районе», — сообщили представители оперативного штаба в своем telegram-канале. Возглавить операцию должен начальник Службы спасения региона Иннокентий Андросов. Операцию проведут специалисты Среднеколымского поисково-спасательного отряда совместно со взрывниками ООО БВК «Удача Плюс». «Обстановка штатная, совершили облет. Нижняя кромка в 30 км выше Среднеколымска. В 15 км ниже населенного пункта у местности Луобуя наблюдается затор, который решили устранить при помощи взрывных работ», — сообщил Андросов. Для мониторинга ситуации и проведения операции задействован вертолет Ми-8 МЧС России. В настоящее время в Среднеколымске работает оперативная группа № 1, в состав которой входят представители различных профильных структур. Ведется круглосуточный мониторинг уровня воды и состояния ледовой обстановки. По данным на 12:00 20 мая, уровень воды около Среднеколымска — 1157 см при критической отметке 1200 см. Ранее в Якутии закрыли аэропорт из-за затопления взлетно-посадочной полосы. Ситуация возникла в результате весеннего паводка: ледоход на реке Колыма привел к тому, что грунтовая взлетно-посадочная полоса оказалась затоплена. Рейсы между Зырянкой и Среднеколымском было решено выполнять два раза в неделю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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