15 ноября 2020
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Коронавирус изменил планы создателей сериала «Перевал Дятлова»

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Поход Игоря Дятлова 1958 года на Приполярный Урал. Архив Петра Бартоломея, фото Петра Бартоломея
Презентации фильма в Екатеринбурге не будет Фото: Петр Бартоломей
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Тайна перевала Дятлова

На телеканале ТНТ выходит сериал «Перевал Дятлова» — показ первой серии состоится 16 ноября в 22 часа. Между тем, из-за пандемии создателям пришлось отказаться от презентации телесериала. Планировалась, что она состоится в Екатеринбурге в Ельцин центре в начале этой недели.

«К сожалению, презентацию пришлось отменить: мы не можем рисковать здоровьем людей, — сообщила URA.RU PR-директор ТНТ Екатерина Трофимова. — Ситуация для массовых мероприятий не самая подходящая». Информацию об отмене события подтвердили и в Ельцин Центре, с которым телеканал договаривался о проведении этого мероприятия в одном из залов.

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«Нас уже предупредили, что презентации не будет», — рассказал URA.RU руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. Однако, по его словам, представители телеканала все же обещали приехать в Екатеринбург в начале недели, чтобы передать подарки фонду и родственникам дятловцев.

Ранее URA.RU сообщало, что Татьяна Перминова — родная сестра руководителя группы Игоря Дятлова, — а также родные других туристов-дятловцев запретили телеканалу ТНТ использовать имена членов группы в сериале «Перевал Дятлова». Однако, по данным URA.RU, этот вопрос накануне премьеры сериала был урегулирован.

Туристы из группы Дятлова погибли в горах Северного Урала в 1959 году при странных обстоятельствах. За 60 лет появились десятки версий того, что могло привести к гибели туристов — от схода лавины и редкой болезни до атаки инопланетян и снежного человека. По мотивам событий снято уже несколько фильмов и вышли десятки книг. URA.RU рассказывало о том, как будет построен новый сериал «Перевал Дятлова».

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© Служба новостей «URA.RU»
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