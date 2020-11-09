Свердловчанам изменили правила выдачи больничных из-за COVID

Больничный смогут выписать дистанционно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Оформление больничных для заболевших коронавирусом жителей свердловской области будут переводить в электронный формат, это позволит разгрузить больницы. Об этом рассказал замгубернатора Павел Креков во время брифинга.

«Все вещи, связанные с бюллетенем, будут оформляться дистанционно», — заявил Креков. Он объяснил что планируется выпустить приказ регионального минздрава, после которого главврачей будут наказывать за оформление больничного по старым правилам.

Также, чтобы снять напряжение с амбулаторного звена, планируется открыть дополнительные телефонные линии во всех поликлиниках, создать колл-центр для консультации больных. На приеме в больницах начнут работать студенты-ординаторы. Меры предполагается принять в течении ближайшей недели.