09 ноября 2020

Свердловчанам изменили правила выдачи больничных из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , регистратура поликлиники
Больничный смогут выписать дистанционно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Оформление больничных для заболевших коронавирусом жителей свердловской области будут переводить в электронный формат, это позволит разгрузить больницы. Об этом рассказал замгубернатора Павел Креков во время брифинга.

«Все вещи, связанные с бюллетенем, будут оформляться дистанционно», — заявил Креков. Он объяснил что планируется выпустить приказ регионального минздрава, после которого главврачей будут наказывать за оформление больничного по старым правилам.

Также, чтобы снять напряжение с амбулаторного звена, планируется открыть дополнительные телефонные линии во всех поликлиниках, создать колл-центр для консультации больных. На приеме в больницах начнут работать студенты-ординаторы. Меры предполагается принять в течении ближайшей недели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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