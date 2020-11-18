Инсайдер: губернатор Дмитрий Махонин планирует назначить министром по туризму не члена правительства края Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Руководитель агентства по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Ветошкина оставит должность после преобразования агентства в министерство. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что об этом свидетельствует тот факт, что Ветошкина даже не знала о предстоящей реорганизации.

«Ветошкину не назначили главой нового министерства [по туризму и молодежной политике]. Более того, она даже не знала, что такое министерство появится. Все решения принимались тайно», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что такое дистанцирование является прямым намеком губернатора Дмитрия Махонина на то, что Ветошкина не будет новым министром.

Ожидается, что агентство будет реорганизовано в министерство к концу этого года. «У Ветошкиной все-таки в приоритете туризм. Молодежная политика — вторична. Поэтому странно, если назначат все-таки ее», — добавляет другой собеседник URA.RU, близкий к краевой администрации. Другой источник агентства пояснил, что окончательного решения по кандидатуре нового министра нет. В пресс-службе правительства Пермского края от комментариев воздержались. Дозвониться до Ветошкиной по рабочему номеру телефона, указанном на сайте агентства, URA.RU не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало, что 16 ноября губернатор Махонин изменил структуру пермского правительства и назначил несколько новых министров и вице-премьеров. Также он объявил о создании отдельного министерства по туризму и молодежной политике, которое перейдет в блок нового вице-премьера Алексея Черникова.