Прощание с народным артистом РФ Романом Виктюком проходит в Москве в театре его имени. Об этом сообщает пресс-служба театра.
«20 ноября с 11:00 до 15:00 в Театре Романа Виктюка состоится прощание с Романом Григорьевичем Виктюком», — говорится на сайте театра. Отмечается, что мероприятие проходит с соблюдением всех мер, принятых для предотвращения распространения коронавируса.
На прощание пришел руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. Работники театра скорбят по Виктюку. Они рассказали, что будут посвящать будущие премьеры памяти Виктюка.
Виктюк умер 17 ноября в возрасте 84 лет. В октябре режиссера госпитализировали с коронавирусом. Причиной смерти народного артиста стал инсульт.
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