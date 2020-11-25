25 ноября 2020

ХМАО обновил суточный рекорд по заражению коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 209 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 209 человек. Это самый высокий показатель за последние четыре месяца, рассказали URA.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 209 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 146 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 49 зафиксирована пневмония, у 14 человек заболевание протекает бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,99», — передает обновленные данные оперштаб. На сегодняшний день статистика по территориям выглядит так:

  • Сургут — 58;
  • Ханты-Мансийск — 28;
  • Нягань — 28;
  • Нижневартовск — 17;
  • Нефтеюганск — 12;
  • Нефтеюганский район — 11;
  • Советский район — 7;
  • Югорск — 7;
  • Октябрьский район — 7;
  • Кондинский район — 7;
  • Мегион — 5;
  • Когалым — 4;
  • Покачи — 4;
  • Сургутский район — 3;
  • Урай — 3;
  • Пыть-Ях — 2;
  • Радужный — 2;
  • Ханты-Мансийский район — 1;
  • Нижневартовский район — 1;
  • Белоярский район — 1;
  • Березовский район — 1.

Состояние 160 пациентов тяжелое, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 131,66%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 389 человек. За сутки излечились 227 человек, за весь период пандемии — 28 380 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО поставлен новый антирекорд по коронавирусу. Количество пациентов, тяжело переносящих коронавирус, достигло 167 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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