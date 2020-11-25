ХМАО обновил суточный рекорд по заражению коронавирусом

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 209 человек. Это самый высокий показатель за последние четыре месяца, рассказали URA.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 209 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 146 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 49 зафиксирована пневмония, у 14 человек заболевание протекает бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,99», — передает обновленные данные оперштаб. На сегодняшний день статистика по территориям выглядит так:
- Сургут — 58;
- Ханты-Мансийск — 28;
- Нягань — 28;
- Нижневартовск — 17;
- Нефтеюганск — 12;
- Нефтеюганский район — 11;
- Советский район — 7;
- Югорск — 7;
- Октябрьский район — 7;
- Кондинский район — 7;
- Мегион — 5;
- Когалым — 4;
- Покачи — 4;
- Сургутский район — 3;
- Урай — 3;
- Пыть-Ях — 2;
- Радужный — 2;
- Ханты-Мансийский район — 1;
- Нижневартовский район — 1;
- Белоярский район — 1;
- Березовский район — 1.
Состояние 160 пациентов тяжелое, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 131,66%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 389 человек. За сутки излечились 227 человек, за весь период пандемии — 28 380 югорчан.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО поставлен новый антирекорд по коронавирусу. Количество пациентов, тяжело переносящих коронавирус, достигло 167 человек.
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