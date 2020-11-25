ХМАО обновил суточный рекорд по заражению коронавирусом

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 209 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 209 человек. Это самый высокий показатель за последние четыре месяца, рассказали URA.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 209 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 146 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 49 зафиксирована пневмония, у 14 человек заболевание протекает бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,99», — передает обновленные данные оперштаб. На сегодняшний день статистика по территориям выглядит так:

Сургут — 58;

Ханты-Мансийск — 28;

Нягань — 28;

Нижневартовск — 17;

Нефтеюганск — 12;

Нефтеюганский район — 11;

Советский район — 7;

Югорск — 7;

Октябрьский район — 7;

Кондинский район — 7;

Мегион — 5;

Когалым — 4;

Покачи — 4;

Сургутский район — 3;

Урай — 3;

Пыть-Ях — 2;

Радужный — 2;

Ханты-Мансийский район — 1;

Нижневартовский район — 1;

Белоярский район — 1;

Березовский район — 1.

Состояние 160 пациентов тяжелое, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 131,66%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 389 человек. За сутки излечились 227 человек, за весь период пандемии — 28 380 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО поставлен новый антирекорд по коронавирусу. Количество пациентов, тяжело переносящих коронавирус, достигло 167 человек.