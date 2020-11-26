Движение по мосту через Обь было приостановлено Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В ХМАО образовалась многокилометровая пробка на подъезде к автомобильному мосту через Обь из-за учений, который там проводились. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Там была обнаружена коробка размером с бумажный лист А4, обмотанная скотчем. На место происшествия были стянуты все службы быстрого реагирования. Само движение, естественно, было остановлено. Однако никакой угрозы на самом деле не было. Оказалось, что эти учения проводили дорожники. Правда, почему-то никого об этом не предупредив. Движение уже открыли, но там скопилась огромная пробка», — рассказал инсайдер.

Фотография многокилометровой автомобильной пробки очевидцы происшествия начали выкладывать в социальные сети. «Затор был начиная примерно с поселка Солнечный (Сургутский район) и до самого моста», — сообщил URA.RU один из водителей, оказавшихся в пробке. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на звонок корреспондент агентства. Также не удалось дозвониться до директора департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константина Гребешка и директора «Северавтодор» Валерия Фомагина.

Сейчас в инциденте разбираются все службы экстренного реагирования Фото: паблик «Другой Нефтеюганск» во «ВКонтакте»