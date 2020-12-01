01 декабря 2020

Пермский депутат Госдумы нашел себе помощника. Им стал бывший главврач, угодивший в громкий скандал

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, бурнашов алексей
Алексей Бурнашов взял нового помощника в свою команду Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов взял в помощники бывшего главрача пермского госпиталя ветеранов Юрия Павлецова. Об этом депутат сообщил на своей станице в Facedook.

«На традиционном онлайн совещании с помощниками моего избирательного округа №59 представил нового коллегу, члена команды — Юрия Ивановича Павлецова, эксперта по вопросам здравоохранения», — написал Бурнашов. Он отметил, что как депутат, регулярно сталкивается с «болевыми точками» в области здравоохранения, поэтому помощь эксперта по медицине «будет полезной для всех».

Павлецов ранее являлся главврачом ГБУЗ ПК «Госпиталь ветеранов войн». Он был уволен с занимаемой должности после скандала, связанной с поездкой за границу во время больничного. В разные годы Павлецов занимал пост начальника управления здравоохранения администрации Перми и возглавлял городскую МСЧ №6.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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