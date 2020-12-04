К свердловскому мэру, устроившему митинг, пришли силовики

Павел Мартьянов нарушил запрет губернатора Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Богдановича Павел Мартьянов стал фигурантом административного расследования по нарушению карантина. Чиновник 4 ноября в нарушение запрета губернатора Свердловской области на проведение массовых мероприятий организовал праздничный митинг, сообщил источник URA.RU в администрации Свердловской области.

«В четверг, 3 декабря к [Павлу] Мартьянову пришли полицейские и составили протокол об административном правонарушении за проведение митинга в карантин», — отметил собеседник. Речь идет о статье 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» при действующей чрезвычайной ситуации.

Будет ли наказан мэр Богдановича решит суд, куда силовики направили протокол. Наказание за это нарушение составляет от 50 000 до 150 000 рублей. Собеседник отмечает, что Павел Мартьянов является начальником оперативного штаба мэрии Богдановича по противодействию распространению коронавируса.

Градоначальник не ответил на вопрос корреспондента URA.RU, направленного в мессенджер, пресс-атташе свердловского главка МВД Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию позднее.

В данный момент Павел Мартьянов находится под следствием за злоупотребление должностными полномочиями. Чиновник незаконно выделил местному коммерсанту земельный участок.