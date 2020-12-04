В Екатеринбурге пропали трое детей

Полиция разыскивает трех подростков Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге пропали трое подростков. Мальчик и две девочки ушли из реабилитационного центра для несовершеннолетних, сообщили URA.RU в УМВД РФ по Екатеринбургу.

«[Подростки] вечером 2 декабря самовольно покинули социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Октябрьского района на улице Реактивная, 19. Их местонахождение неизвестно», — уточнили сотрудники УМВД.

Обновлено 19:10: Как сообщил URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подростки найдены живыми, их здоровью ничего не угрожает. «Подростки живы и здоровы, внешние признаки того, что они попали в криминальную историю, отсутствуют. В ходе дальнейшей работы с несовершеннолетними, если потребуется, представители МВД организуют тщательное медицинское обследование. Все это время, с момента ухода, дети находились дома у одной из любительниц приключений», — рассказал он.

По словам Горелых, дети были обнаружены в микрорайоне ЖБИ. Представитель ГУ МВД добавил, что мать одной из девочек некоторое время знала о нахождении детей у нее дома, однако в полицию не сообщила. «Женщина ранее была лишена родительских прав за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — добавил он. Горелых подчеркнул, что детей отправят обратно в реабилитационный центр.