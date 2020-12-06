В Свердловской области растет смертность от коронавируса

В Свердловской области и ранее летальность от COVID-19 была выше, чем в других регионах Урала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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В Свердловской области 7 декабря с диагнозом COVID-19 скончалось 13 человек, сообщил региональный оперштаб. С начала декабря число смертей не опускалось ниже десяти, также был зафиксирован абсолютный рекорд — 16 смертей (4 декабря). В Свердловской области, где летальность от коронавируса выше других уральских регионов, показатель умерших вырос с 2,21% (25 ноября) от числа заболевших до 2,28% (6 декабря).

По данным оперштаба, за сутки в Свердловской области выявлено 387 новых случаев COVID-19. «Состояние 607 госпитализированных оценивается как тяжелое, 336 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 222 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением минздрава региона), составляет 988, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением горздрава Екатеринбурга), — 2 554», — уточнили в штабе.

За сутки выписано 388 человек. Общее число выздоровевших достигло 41 258 свердловчан. Общее число летальных случаев — 1 118. Всего в Свердловской области коронавирусной инфекцией заразилось 49 009 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что чаще всего коронавирусом среди всех уральских регионов болеют на Ямале. При этом умирают больные с этим диагнозом чаще в Свердловской области.