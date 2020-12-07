07 декабря 2020

В Свердловской области новый коронавирусный рекорд

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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, краснотурьинск, больница, медцентр, медицинский центр спасения
Растет число тех, кто переносит болезнь с осложнениями Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В больницах Свердловской области рекордное количество пациентов, которые с осложнениями переносят заболевание коронавирусом. Согласно сообщению штаба по борьбе с COVD-19, в больницах 4394 тяжелобольных пациентов и больных в состоянии средней тяжести, таких высоких показателей ранее не фиксировалось.

«Состояние 741 госпитализированного оценивается как тяжелое, 344 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 233 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением Минздрава региона), составляет 1 165, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга), — 2 488», — сообщили в штабе. За сутки регистрировано 382 новых случая COVID-19, 15 человек скончалось. Общее число летальных случаев — 1 133.

За сутки выздоровело 386 человек. Общее число выписанных достигло 41 644. С начала эпидемии коронавирусом заболело 49 391 свердловчан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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