08 декабря 2020
07 декабря 2020

В Перми подскочило число заразившихся коронавирусом. Новый антирекорд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, врачи, медики, доктор, коронавирус, covid, ковид, противочумной костюм, защитные костюмы
В Пермском крае подтверждено 314 случаев заражения коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае выявлено 314 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это абсолютный антирекорд с начала пандемии.

«Пермский край — 314 [новых случаев заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперативный штаб. Всего в регионе подтверждено 23 444 случая заражения коронавирусом. За тот же период в России выявили 26 190 случаев COVID-19, всего в стране подтверждено 2 541 199 фактов заражения коронавирусов.

Также за минувшие сутки скончались 28 пермяков, у который был обнаружен коронавирус. Из них 15 человек умерли непосредственно от COVID-19. За тот же период после болезни оправились 403 человека, всего излечились — 17 430 пермяков.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...