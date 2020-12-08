В Пермском крае подтверждено 314 случаев заражения коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае выявлено 314 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это абсолютный антирекорд с начала пандемии.

«Пермский край — 314 [новых случаев заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперативный штаб. Всего в регионе подтверждено 23 444 случая заражения коронавирусом. За тот же период в России выявили 26 190 случаев COVID-19, всего в стране подтверждено 2 541 199 фактов заражения коронавирусов.

Также за минувшие сутки скончались 28 пермяков, у который был обнаружен коронавирус. Из них 15 человек умерли непосредственно от COVID-19. За тот же период после болезни оправились 403 человека, всего излечились — 17 430 пермяков.