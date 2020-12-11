В Кремле высказались о критике российской вакцины от коронавируса

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Исследования показали, что у российской вакцины от коронавируса высокая эффективность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мировые фармацевтические гиганты используют не самые достойные методы для дискредитации российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. По словам представителя Кремля, стремления по дискредитации российской вакцины видны невооруженным глазом.

«Конкуренция жесткая. И хорошо, когда конкуренция ведется честно. Другое дело, когда используются грязные методы по дискредитации нашей вакцины, — сказал Песков. — „Спутник V“ — первая вакцина, она хорошая, востребованная. Другие компании, дабы воспрепятствовать поставкам нашей вакцины в другие страны, прибегают к грязным методам».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что за рубежом хотят дискредитировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и выделили на это средства. По данным ведомства, в социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических «расследований» о якобы опасности российской вакцины.

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала «Спутник V» центра эпидемиологии имени Гамалеи. Исследования с участием десятков тысяч добровольцев показали, что эффективность препарата составляет 92%. Вторая вакцина «ЭпиВакКорона» создана в новосибирском центре «Вектор». Вскоре планируется зарегистрировать третий препарат, разработанный в центре Чумакова Российской академии наук.

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