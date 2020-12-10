Сотне избранных детей в Екатеринбурге вручили подарки

Подарки были вручены в момент выписки из медицинских центров Фото: Фонд Святой Екатерины

Фонд святой Екатерины вручил подарки детям, родившимся в день небесной покровительницы (традиционно отмечается 7 декабря). Об этом URA.RU сообщила заместитель директора фонда Татьяна Прусевич.

«В этом году мы дарим музыкальный развивающий коврик. Думаю, что родителям это понравится и пригодится малышу. В том году мы поздравили 56 детей, в этом — 91. Это не может не радовать. Уверена, что дети, которые родились 7 декабря, будут под покровительством и защитой святой Екатерины. Я думаю, что у этих детей все сложится», — уточнила она.

Подарки были вручены в момент выписки из медицинских центров — Екатеринбургский клинический перинатальный центр, родильный дом клиники «УГМК-здоровье», роддома № 14 и № 40, роддом медицинского центра «Парацельс», Уральский НИИ ОММ, а также в Областную детскую клиническую больницу. Здесь подарки дарит сам главный врач и лично провожает молодых родителей домой.

Фонд святой Екатерины с 2017 года активно помогает больницам и закупает необходимое медицинское оборудование. В этом году такая помощь многократно увеличилась из-за пандемии коронавируса. За десять месяцев помощь фонда дошла до отметки в 1,4 млрд рублей.