Для жителей ЯНАО запустят новые дешевые рейсы

Из Надыма и Ноябрьска станет больше субсидированных рейсов Фото: Анна Майорова © URA.RU

С 2021 года в ЯНАО станет больше субсидируемых рейсов. Об этом заявил замгубернатора Александр Подорога, курирующий сферу транспорта. По его словам, в следующем сезоне ямальцы смогут чаще летать на юг.

«Если в этом году округ субсидировал 30 межрегиональных и 27 внутренних рейсов, то в 2021 году будет 34 и 28 рейсов соответственно. В будущем году добавятся рейсы из Надыма в Симферополь и Сочи, из Ноябрьска в Сочи. Очень важно — из Красноселькупа возобновятся рейсы в Салехард и Тюмень», — рассказал Подорога в интервью «Интерфаксу».

Чиновник напомнил, что в 2020 году под программу субсидирования попали несколько рейсов. В частности, летом ямальцы дешево полетели в Сочи, также стал субсидируемым рейс в Тюмень. «Мы готовимся к следующему транспортному году без оглядки на коронавирус», — подчеркнул Подорога. Замгубернатора добавил, что пандемия ударила по транспортной сфере ЯНАО в нынешнем году, отняв 30% от объема перевозок.

Ранее авиакомпания «Ямал» объявила о запуске дополнительных рейсов в Москву и Тюмень на время новогодних праздников. Новые вылеты будут обслуживать аэропорты Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Надыма. А компания Utair перед Новым годом совершит дополнительные перелеты из Тюмени в Тарко-Сале. В то же время некоторые перевозчики начали закрывать субсидированные рейсы во время пандемии.