В Тюмени актер примерил защитный медкостюм и не смог говорить

Защитный костюм и физические нагрузки лишили сил участника тюменского эксперимента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Тюмени актер одного из театров 12 часов проводит в полном комплекте СИЗ, подвергая себя физическим нагрузкам. Об этом URA.RU рассказал руководитель сайта «Moi-portal» Илья Злыгостев. Эксперимент проходит в ТРЦ «Галерея Вояж».

«Актер Радик Хуснутдинов на собственном опыте пробует понять, какие трудности испытывают врачи в моногоспиталях. С 10:00 до 22:00 он занимается спортом, и все это — в полном комплекте средств индивидуальной защиты. Таком же, какой на себя ежедневно надевают врачи в „красных зонах“», — пояснил Злыгостев. Эксперимент проводят в рамках проекта «Спасибо, доктор!».

Перформанс проходит в ТРЦ «Галерея Вояж». Его посетители могут увидеть, что происходит в кубе, куда помещен актер. На нем надеты маска, перчатки, халат, бахилы, защитный экран и нарукавники.

Организаторы заранее узнали, сколько калорий ежедневно тратят врачи моногоспиталей и какие расстояния проходят, оказывая помощь больным. Выполнить эти две нормы помогут велотренажер, гантели и приседания.

С каждым часом эксперимента актеру все менее комфортно. «У вас такое бывало, когда не то что делать ничего не хочется, но даже говорить? У меня сейчас такие ощущения. Смесь усталости — и физической, и эмоциональной», — рассказал Радик Хуснутдинов в ходе онлайн-трансляции, которая ведется из импровизированного госпиталя. Он будет находиться там еще несколько часов.