15 декабря 2020

Минздрав пояснил, нужно ли прививаться переболевшим коронавирусом

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Прививка врачей российской вакциной Спутник V от новой коронавирусной инфекции. Екатеринбург, спутник v, лекарство от covid, вакцина от коронавируса, гам ковид вак
Переболевшим коронавирусом пока не стоит ставить вакцину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Переболевшим коронавирусом россиянам стоит пока воздержаться от прививки. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Для решения вопроса о вакцинации переболевших необходимо больше времени и больше информации о повторной заболеваемости пациентов, перенесших COVID-19. Подходы к вакцинации переболевших граждан будут выработаны по мере поступления такой информации», — цитируют Кузнецова «Комсомольская правда».

Однако он напомнил, что даже переболевшим необходимо продолжать соблюдать все защитные меры, поскольку риск повторного заражения не исключен. Помощник министра отметил, что в случае сохранения вируса вакцинация может стать сезонной. Тогда повторная прививка будет рекомендована всем гражданам, в том числе перенесшим COVID-19.

Ранее URA.RU сообщало, что прививки от коронавируса начали ставить во всех регионах России. Известно, что прививку поставили уже более уже 28,5 тысяч человек. В их числе американский кинорежиссер, автор фильма о президенте РФ Владимире Путине Оливер Стоун. Он отметил, что приедет в РФ еще раз, чтобы поставить вторую прививку. Кинорежиссер заявил, что слышал много положительных откликов о вакцине.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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