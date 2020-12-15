При этом реальное число смертей пациентов с коронавирусом еще выше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области остается высоким число смертей от коронавируса: за минувшие сутки от COVID скончалось 16 человек (рекордный показатель, 18 смертей, был зафиксирован накануне и 13 декабря). Новых случаев заболевания коронавирусной инфекции за сутки зарегистрировано 395 — об этом сообщили в свердловском штабе по борьбе с пандемией.

«Состояние 636 госпитализированных оценивается как тяжелое, 370 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 240 — на аппаратах ИВЛ», — рассказали в оперштабе. Число пациентов в состоянии средней тяжести, находящихся в больницах свердловских городов — 960, в больницах Екатеринбурга — 2 549. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки из свердловских больниц выписано 387 человек, число выздоровевших свердловчан с начала эпидемии — 44 418. Всего же коронавирусом заболело 52 141 человек. С диагнозом COVID-19 скончалось 1 248 жителей Свердловской области.

При этом реальное число умерших пациентов COVID-госпиталей еще выше, так как в официальную статистику попадают только те, у кого причиной смерти признан именно COVID (тогда как часть пациентов с коронавирусом умирает по другим причинам — от инсультов, инфарктов, тромбоэмболии и пр.)

Ранее URA.RU сообщало, что летальность в уральских регионах выросла. Лидером остается Свердловская область, где этот показатель выше, чем среднероссийский.